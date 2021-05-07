Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300, который появится в продаже в 2021 году, будет стоить примерно на 4 500 долларов дороже, чем Land Cruiser 200. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Утверждается, что в базовой комплектации Land Cruiser нового поколения с 4,0 л атмосферным двигателем V6 мощностью 280 л.с. будет стоить от 45 000 долларов. Топовую комплектацию покупателям предложат за 65 000 долларов. Будет также еще и высокопроизводительная версия с турбодвигателем V8 мощностью 500 л.с. (91 500 долларов).

Увеличение цены объясняется тем, что популярный японский внедорожник получил новое оборудование и современные технологии. Так, например, у него есть цифровая приборная панель и большой набор систем помощи водителю и активной безопасности.

Впрочем, даже несмотря на увеличение цены, у Land Cruiser 300 будет в начальных комплектациях привлекательная цена. Если, конечно, инсайдерская информация соответствует действительности, ведь компания Toyota пока еще официально не озвучила цены.

Ранее сообщалось, что Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку.