Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300

Новый Toyota Land Cruiser 300, который появится в продаже в 2021 году, будет стоить примерно на 4 500 долларов дороже, чем Land Cruiser 200. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300

Утверждается, что в базовой комплектации Land Cruiser нового поколения с 4,0 л атмосферным двигателем V6 мощностью 280 л.с. будет стоить от 45 000 долларов. Топовую комплектацию покупателям предложат за 65 000 долларов. Будет также еще и высокопроизводительная версия с турбодвигателем V8 мощностью 500 л.с. (91 500 долларов).

Увеличение цены объясняется тем, что популярный японский внедорожник получил новое оборудование и современные технологии. Так, например, у него есть цифровая приборная панель и большой набор систем помощи водителю и активной безопасности.

Стало известно, сколько будет стоить Toyota Land Cruiser 300

Впрочем, даже несмотря на увеличение цены, у Land Cruiser 300 будет в начальных комплектациях привлекательная цена. Если, конечно, инсайдерская информация соответствует действительности, ведь компания Toyota пока еще официально не озвучила цены.

Ранее сообщалось, что Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку.


Максимов Віталій, Тудей

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