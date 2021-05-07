ТОП-5 лучших кроссоверов по мнению авторитетного европейского журнала

Сейчас в модельной линейке практически каждого автопроизводителя есть кроссоверы. У них разный дизайн, размеры, тип двигателей, цены. Ирландский журнал Т?е Journal назвал 5 лучших кроссоверов, которые по его мнению самые лучшие.

Kia Sorento

Первое поколение Kia Sorento появилось в 2002 году. Сейчас покупателям предлагают его новое поколение (см. фото вверху). У этого кроссовера есть гибридная версия, которая на электротяге может проехать в городе 70 км.

Renault Duster

В Европе этот кроссовер продается под брендом Dacia. Он входит в лидеры по продажам в своем сегменте практически в каждой стране, где продается. Эксперты рекомендуют покупать версию с 1,3 л бензиновым двигателем, который отличается неплохой надежностью и экономным расходом топлива.

Volkswagen ID.4

Серийное производство электрического кроссовера Volkswagen ID.4 началось в 2020 году. Покупателям его предлагают в двух версиях, в зависимости от батареи. Запас хода - 343 и 519 км.

Land Rover Defender

Land Rover Defender – это, конечно, не кроссовер, а внедорожник. Тем не менее, его тоже включили в рейтинг. Сейчас покупателям предлагают Land Defender нового поколения, который заметно отличается от классического внедорожника. Тем не менее, он сохранил свой характерный дизайн, внедорожные характеристики и получил при этом новые технологии.

Citroen C5 Aircross

Продажи компактного кроссовера Citroen C5 Aircross начались в 2017 году. У него красивый дизайн кузова, просторный салон и багажник, бензиновые и дизельные двигатели. Покупателям также предлагают версию с гибридной силовой установкой.

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