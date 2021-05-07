ТОП-5 самых дорогих в обслуживании брендов автомобилей

Стоимость владения автомобилем зависит от самых разных факторов. И чем автомобиль дольше эксплуатируется, тем дороже становится им владеть. Американская компания YourMechanic назвала бренды автомобилей, которые самые дорогие в обслуживании (из расчета пробега 25 000 км в год).

Audi

В США стоимость обслуживания автомобиля Audi за 10 лет составляет в среднем 12 400 долларов. Например, за первое обслуживание Audi A8 с 4,2-литровым бензиновым двигателем платят в среднем 282 доллара, а за второе - 585 долларов.

Cadillac

Стоимость обслуживания автомобиля Cadillac за 10 лет – 12 500 долларов. Самое дешевое обслуживание составляет 377 долларов. За новые свечи зажигания американцы платят 242 доллара.

Volvo

Стоимость обслуживания автомобиля Volvo за 10 лет - тоже 12 500 долларов. Замена тормозной жидкости стоит 135 долларов. Одно обслуживание Volvo S90 стоит в среднем 418 долларов.

Mercedes-Benz

Стоимость обслуживания автомобиля Mercedes-Benz за 10 лет - 12 900 долларов. Замена ремня ГРМ стоит 404 доллара. Самый дорогой в обслуживании Mercedes-Benz S-Class – от 606 долларов за стандартное обслуживание. Установка новых колодок - 860 долларов за единицу.

BMW

На первом месте в этом рейтинге автомобили бренда BMW. Американцы за 10 лет на обслуживание автомобиля BMW в среднем расходуют 17 800 долларов. Больше всего денег на обслуживание нужно BMW 7-Series - от 606 долларов за стандартное обслуживание. Замена свечей зажигания стоит 242 доллара, а колодок - 808 долларов за единицу.

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