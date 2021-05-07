Какие автомобили лучше не покупать

Некоторые автомобилисты после покупки автомобиля, особенно на вторичном рынке, испытывают чувство разочарования. Поддавшись на красивый дизайн, они забывают, что нужно обращать внимание и на другие факторы. Эксперты Авто24 рассказали при каких общих признаках или качествах лучше не покупать тот или иной автомобиль.

Какие автомобили лучше не покупать

Не рекомендуется покупать автомобили с коррозией. Конечно, небольшую коррозию можно ликвидировать, но нет гарантии, что проблемный участок через некоторое время вновь не напомнит о себе.

Также лучше не покупать автомобиль, двигатель которого или, например, коробка передач, известны тем, что они капризные и не очень надежные. Информацию практически про любую модель сейчас легко найти в Сети. Если же вам понравился б/у автомобиль именно в такой комплектации, то покупать нужно не очень старую модель.

Не рекомендуется покупать автомобили, которые побывали в воде. Такие машины часто привозят в нашу страну из США. Их восстанавливают, но в любой момент может что-нибудь выйти из строя, особенно электроника и электрика.

Какие автомобили лучше не покупать

Опытные водители стараются не покупать автомобили, которые сняты с производства или которые очень редко встречаются в нашей стране. Почему? Очень просто. В случае поломки могут возникнуть проблемы с запчастями.

Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать автомобили, которые работали в службах такси. У них практически всегда очень большой пробег (поэтому его часто скручивают).

Некоторым автомобилистам может так понравиться автомобиль, что они покупают его даже с сомнительными документами и сомнительными VIN-номерами на кузове. Через некоторое время они, когда, например, к ним обращается полиция, понимают свою ошибку, но уже слишком поздно…

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель перед покупкой б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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