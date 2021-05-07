Укравтодор: на Львовщине вывезли обрушенные конструкции упавшего моста

В 2020 году мост через Западный Буг был внесен в перечень объектов, которые будут восстановлены по программе Владимира Зеленского «Большое строительство».

Во Львовской области ведут подготовительные работы к строительству нового моста через Западный Буг взамен старого, который упал 3 мая. На участке уже разобрали и вывезли большую часть обрушенных конструкций, сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

«Этот случай очень похож на историю почти годичной давности. В конце мая 2020 года в Днепропетровской области произошло разрушение секции моста через Чертомлык на дороге Н-23. За 7 месяцев переправа была полностью восстановлена, и в декабре мы открыли движение уже по новому мосту», - отметил он.

По словам Кубракова, эта ситуация типична для Украины. Как показало исследование, проведенное Укравтодором в прошлом году, большинство мостов было построено в 60-70-е, с тех пор капитально их не обновляли. Иногда делали косметический ремонт, как на трассе Н-17, к которой относится обвалившийся мост. Тогда во время ремонта аварийный мост вообще не трогали - просто положили на нем новый верхний слой асфальта.

«Годами разрушенные мосты просто никого не интересовали, или сразу после очередных выборов превращались в долгострои. Благодаря президентской программе «Большое строительство» и Национальной программе восстановления мостов уже в прошлом году нам удалось обновить 158 мостов на дорогах государственного значения, не менее 160 - запланировано в 2021 году. Для сравнения - в 2017-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране», - констатирует Кубраков.

В 2020 году мост через Западный Буг во Львовской области был внесен в перечень объектов, которые будут восстановлены по программе Владимира Зеленского «Большое строительство». Проектная документация уже на финишной стадии, что позволит быстро перейти к восстановлению.