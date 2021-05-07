Новый мост на границе с Молдовой появится в 2022 году, - Укравтодор

Мост через Днестр вблизи населенных пунктов Ямполь и Косэуць был частью договоренностей президентов Владимира Зеленского и Майи Санду.

Укравтодор объявил тендер на разработку проекта и строительство нового моста на границе Украины и Молдовы в Ямполе. Вместе с мостом по программе Владимира Зеленского «Большая стройка» обновят дороги к границе, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Мост через Днестр вблизи населенных пунктов Ямполь и Косэуць был частью договоренностей президентов Владимира Зеленского и Майи Санду по улучшению транспортной связи между Украиной и Молдовой.

Сейчас у транспорта есть только один путь - через мост в пункте пропуска «Могилев-Подольский - Отачь». Поэтому новый мост в Ямполе позволит сократить время поездки по маршруту Киев - Кишинев.

«Строительство моста - стратегический приоритет. Параллельно с этим обновляем 137,5 км маршрута - речь идет о наиболее проблемных для проезда участках. То есть уже к концу года путь к границе будет комфортным для проезда», - заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Тендер предполагает, что победитель будет действовать по принципу design&build: разработает проектную документацию и построит объект. Это сэкономит время и финансовые затраты на реализацию. Ожидаемая стоимость составляет 3,4 млрд грн. По условиям тендера, завершить строительство перехода компания-подрядчик должна до конца 2022 года.

Кроме самого мостового перехода, построят два подхода: 1,6 км со стороны украинской территории до дороги Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань и 5 км с молдавской стороны к трассе М-2.

Как сообщал координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в конце апреля в Одесской области завершили один из легендарных долгостроев - мост через Хаджибейский лиман. В рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского его расширили до шести полос, что позволит принимать больше транспорта.