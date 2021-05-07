На трассе Н-24 в Николаевской области строят новый мост

Продолжается обновление дорожной инфраструктуры Николаевщины по программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». На трассе Н-24 Благовещенское-Николаев ведутся работы по строительству нового моста через реку Гнилой Еланец, сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В ходе реализации проекта реконструкции трассы Н-24 будет создан новый отрезок дороги - существующий поворот будет спрямлен, а мост через реку Гнилой Еланец заменят на новый. Сооружение, возведенное в 1958 году, в последний раз восстанавливалось в 1988 году. Потребность в реконструкции возникла из-за аварийного состояния объекта и большого количества ДТП, которые случались на данном участке.

«На днях проверил ход выполнения работ - график соблюдается, пока залита половина из 30 свай. Буду и в дальнейшем контролировать ход работ. Уже сейчас вижу, что в график подрядчик укладывается, и в ближайшем будущем на Николаевщине будет новый мост», - заявил Ким.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко рассказал о целях программы на 2021 год по развитию сети автодорог страны. В течение года планируется построить, отремонтировать и реконструировать 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.