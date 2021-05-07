УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине

Условием для локализации является государственный заказ.

УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине
Фото: facebook.com/stadlerglobal

"Укрзализныця" в пятницу, 7 мая, подписала меморандум со швейцарской Stadler CIS AG о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщается на сайтах УЗ и Мининфраструктуры.

Меморандум предусматривает сотрудничество в развитии пассажирских железнодорожных перевозок в рамках проекта City Express. Кроме того, Stadler заявила, что планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине, если победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци".

Площадкой для производства может стать Киевский электровагоноремонтный завод.

Документ подписали вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, глава правления и генеральный директор Stadler CIS AG Петр Христоф Шпюлер и генеральный директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

Напомним, что Stadler рассматривается как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для проекта по интеграции железной дороги с городской транспортной системой City Express.

Руководитель филиала УЗ "Пассажирская компания" Александр Перцовский говорил, что только для Киева нужно купить 20 новых электричек. Проект City Express также распространяется на Днепр и Харьков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
На трассе "Львов - Луцк" обрушился мостНа трассе "Львов - Луцк" обрушился мост
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
В Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирамиВ Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине тестируют таинственный кроссовер (фото)В Украине тестируют таинственный кроссовер (фото)
Названы автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробегНазваны автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробег
Украинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камерУкраинец придумал новый способ, как спрятать номера авто от камер
В Украине выросли апрельские продажи новых автоВ Украине выросли апрельские продажи новых авто
Возвращение техосмотра в Украине: как часто придется его проходитьВозвращение техосмотра в Украине: как часто придется его проходить
В Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евроВ Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евро
В Украине начались продажи Volkswagen Golf восьмого поколенияВ Украине начались продажи Volkswagen Golf восьмого поколения
В Украине появился интересный транспорт для курьерской доставкиВ Украине появился интересный транспорт для курьерской доставки
ДТП в Украине вызвало резонанс в СШАДТП в Украине вызвало резонанс в США
В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»
Последние новости
Подгружаем последние новости