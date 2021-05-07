УЗ подписала меморандум со Stadler о производстве швейцарских поездов в Украине

"Укрзализныця" в пятницу, 7 мая, подписала меморандум со швейцарской Stadler CIS AG о сотрудничестве и локализации в Украине производства пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщается на сайтах УЗ и Мининфраструктуры.

Меморандум предусматривает сотрудничество в развитии пассажирских железнодорожных перевозок в рамках проекта City Express. Кроме того, Stadler заявила, что планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине, если победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци".

Площадкой для производства может стать Киевский электровагоноремонтный завод.

Документ подписали вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, глава правления и генеральный директор Stadler CIS AG Петр Христоф Шпюлер и генеральный директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

Напомним, что Stadler рассматривается как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для проекта по интеграции железной дороги с городской транспортной системой City Express.