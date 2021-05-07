Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозки

Укрзализныцы согласовала с некоторыми зарубежными странами возобновление пассажирских перевозок с июня 2021 г. Беспересадочные вагоны будут курсировать из ж/д вокзалов Украины в нескольких направлениях.

Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозки: названы главные направления

Остановленное по причине пандемии коронавируса международное железнодорожное сообщение между Украиной и другими странами, наконец, начинает восстанавливаться. Укрзализныця в июне запускает беспересадочные вагоны в направлении Киев – Вена (Австрия).

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности о возобновлении ж/д сообщения между Украиной и Венгрией.

Укрзализныця также сообщает о ведущихся переговорах с представителями железной дороги Польши, целью которых является возобновление скоростного железнодорожного сообщения между двумя государствами.

Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозки: названы главные направления

"Сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей по восстановлению международных маршрутов. На прошлой неделе осмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, которая граничит со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Укрзализныця готова к восстановлению этих перевозок", - сообщил исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.


Шевченко Лилия, Тудей

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