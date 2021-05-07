Укрзализныця запускает международные пассажирские перевозки

Укрзализныцы согласовала с некоторыми зарубежными странами возобновление пассажирских перевозок с июня 2021 г. Беспересадочные вагоны будут курсировать из ж/д вокзалов Украины в нескольких направлениях.

Остановленное по причине пандемии коронавируса международное железнодорожное сообщение между Украиной и другими странами, наконец, начинает восстанавливаться. Укрзализныця в июне запускает беспересадочные вагоны в направлении Киев – Вена (Австрия).

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности о возобновлении ж/д сообщения между Украиной и Венгрией.

Укрзализныця также сообщает о ведущихся переговорах с представителями железной дороги Польши , целью которых является возобновление скоростного железнодорожного сообщения между двумя государствами.