В Украине тестируют таинственный кроссовер (фото)

На Столичном шоссе в Киеве заметили тестовый прототип нового кроссовера, принадлежность которого пока трудно определить. Фотографии этой таинственной новинки разместил Сергей Матусяк на своей странице в Facebook.

Этот кроссовер тестируют в сплошном камуфляже, поэтому очень трудно опознать, какому автопроизводителю он принадлежит.

Если судить по немецким номерам, то, возможно, это новинка одного из немецких автогигантов. Однако, если судить по общей форме, то перед нами может быть удлиненная версия Kia Sportage нового поколения. Ранее почти такой же тестовый прототип заметили во время дорожных тестов в Южной Корее.

Автор фотографий обратил внимание, что ходовые огни этого прототипа напоминают Peugeot 2008. Но у Sportage нового поколения ходовые огни тоже будут выполнены примерно в таком же стиле.

Нужно отметить, что автопроизводители практически никогда не тестируют свои новинки в Украине. Что делает таинственный кроссовер в нашей стране – трудно предположить.

Напомним, ранее фотошпионам впервые удалось заметить во время дорожных тестов Honda CR-V нового, шестого, поколения.