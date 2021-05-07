Камеры автофиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе

В ближайшее время камеры автоматической фиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе Украины – в Одессе. Об этом рассказал заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.

Камеры автофиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе

По его словам, всего в Одессе планируют установить 24 камеры автофиксации нарушений ПДД. Но вначале их будет только семь. Полиция уже определила улицы, на которых их установят.

В частности, первые камеры автофиксации нарушений ПДД в Одессе установят на тех улицах и дорогах, где водители чаще всего превышают скорость.

Ожидается, что это нововведение поможет снизить в Южной Пальмире количество ДТП, происходящих из-за превышения водителями скоростного режима.

Ранее стало известно, что в Киеве появилась камера автофиксации нарушений ПДД, которая может регистрировать не только превышение скорости автомобилями, но и проезд по полосе общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

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