Камеры автофиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе

В ближайшее время камеры автоматической фиксации нарушений ПДД появятся еще в одном городе Украины – в Одессе. Об этом рассказал заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.

По его словам, всего в Одессе планируют установить 24 камеры автофиксации нарушений ПДД. Но вначале их будет только семь. Полиция уже определила улицы, на которых их установят.

В частности, первые камеры автофиксации нарушений ПДД в Одессе установят на тех улицах и дорогах, где водители чаще всего превышают скорость.

Ожидается, что это нововведение поможет снизить в Южной Пальмире количество ДТП, происходящих из-за превышения водителями скоростного режима.