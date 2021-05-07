Volkswagen создал дешевую альтернативу BMW X6

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый бюджетный кроссовер Volkswagen Taigo, который может стать дешевой альтернативой BMW X6. Продажи этой новинки начнутся во второй половине 2021 года.

Taigo тестируют без камуфляжа. Это говорит о том, что он уже практически готов к серийному производству.

Фактически, Taigo – это адаптированная для европейского рынка версия кроссовера VW Nivus, который продается в Южной Америке. Он получил новую радиаторную решетку, светодиодную оптику, новый передний бампер и видоизмененные задние фонари.

Салон отделан более качественными материалами, в нем больше технологий и оборудования. В частности, в базовой комплектации будет цифровая приборная панель и несколько систем активной безопасности.

Каким двигателем будет оснащаться этот кроссовер – пока не известно. По слухам, в линейку двигателей войдет 1,0 л турботройка мощностью 95 и 110 л.с., а также четырехцилиндровый 1,5 л мотор мощностью 150 сил.

Volkswagen планирует начать серийное производство Volkswagen Taigo во второй половине 2021 года. Его цена пока еще не объявлена.

Ранее Volkswagen вместе с китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X. Он стоит всего от 6 100 долларов.