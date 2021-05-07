В Вишневом водитель сбил полицейского и провез его на капоте

В четверг, 6 мая, в городе Вишневое Киевской области водитель сбил полицейского, собиравшегося выписать ему протокол за нарушение правил дорожного движения, и провез его на капоте.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, полицейский обратил на водителя внимание после того, как тот нарушил правила проезда перекрестка, повернув налево с крайней правой полосы.

"Когда работник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на работника милиции. В результате вызвал еще три ДТП. Повреждения получили легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл", - написал Небытов в фейсбуке.

Нарушитель отказался проходить проверку на опьянение.

Работник полиции остался жив, но будет вынужден лечиться от полученных травм.

Водителю инкриминируют ст. 348 Уголовного кодекса - покушение на убийство работника правоохранительного органа.