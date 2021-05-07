Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225

До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами.

Фото: МВД

МВД

Национальная гвардия Украины получила третий французский вертолет Airbus Н-225. Об этом сообщили в пресс-центре

До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами французской компании.

"Гвардейцы осваивают новую технику и создают условия для ее эксплуатации. В Александрии сейчас завершается строительство новых ангаров для хранения и обслуживания французских вертолетов", - говорится в сообщении.

Вертолеты Н225 имеют одну из самых высоких скоростей. Они оснащены двумя мощными турбинными двигателями.

В феврале 2020 года авиаторы Национальной гвардии Украины прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.