Нацгвардия получила третий французский вертолет Airbus Н-225
До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами.
До конца текущего года авиация Национальной гвардии должна пополниться еще четырьмя вертолетами французской компании.
"Гвардейцы осваивают новую технику и создают условия для ее эксплуатации. В Александрии сейчас завершается строительство новых ангаров для хранения и обслуживания французских вертолетов", - говорится в сообщении.
Вертолеты Н225 имеют одну из самых высоких скоростей. Они оснащены двумя мощными турбинными двигателями.
В феврале 2020 года авиаторы Национальной гвардии Украины прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.
14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем сами будут обучать персонал.