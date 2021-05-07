Названы автомобили, у которых в Украине чаще всего скручивают пробег

Не секрет, что многие автомобилисты, выставляя свои б/у автомобили на продажу, скручивают у них пробег. Эксперты сайта Auto.ria назвали автомобили, у которых чаще всего в Украине скручивают пробег.

У Kia Optima на вторичном рынке вероятность скрученного пробега составляет более 40%. Вероятность того, что у б/у седана Hyundai Sonata, который продают в Украине, скручен пробег, составляет около 35%, а у Skoda Superb – около 33%.

У Volkswagen Caddy вероятность скрученного пробега - примерно 28%, а у Skoda Fabia – 27%.

В свою очередь, у б/у Volkswagen Golf в Украине вероятность скрученного пробега составляет около 13%.

Ранее мы рассказали, как при покупке б/у автомобиля узнать его настоящий пробег. Для этого, оказывается, есть довольно простые способы.