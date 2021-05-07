Tesla откроет пользователям в Китае доступ к данным, которые собирает их автомобиль

Американский производитель электромобилей Tesla сообщил в четверг о разработке платформы для владельцев её автомобилей в Китае, с помощью которой те получат доступ к данным, генерируемым их транспортными средствами. Как указано в заявлении Tesla, данная платформа будет запущена до конца 2021 года.

Tesla откроет пользователям в Китае доступ к данным, которые собирает их автомобиль

REUTERS/Tingshu Wang

Следует отметить, что это первый раз, когда Tesla объявила о планах предоставить клиентам доступ к данным, генерируемым её электромобилями. По всей видимости, данный шаг призван успокоить китайские власти, которые в прошлом месяце опубликовали проект правил, регулирующих использование данных, генерируемых умными автомобилями, с целью обеспечения их безопасности.

Как заявил глава компании Илон Маск (Elon Musk), данные, получаемые с электромобилей Tesla в Китае, хранятся в стране, а потому беспокоиться не стоит. Теперь же автовладельцы смогут изучить, какую именно информацию собрало их транспортное средство.

Добавим, что в течение последних нескольких лет в выпускаемых автомобилях используется всё больше камер и датчиков для съёмки окружающей обстановки. Контроль использования, передачи и хранения этих файлов становится всё большей проблемой для автомобильной промышленности и регулирующих органов во всем мире.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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