Строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, несмотря на неисправность плавкрана, - Кубраков

Возведение Запорожских мостов в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» продолжается с опережением графика, несмотря на то, что плавкран LK-800 сейчас нуждается в ремонте. Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он рассказал, что подрядная организация «ОНУР ТААХУТ» 6 мая сообщила о повреждении дна крана LK-800 (известного как «Захарий») о подводную скалу. Ожидается, что ремонт поврежденной части крана будет осуществлен в максимально быстрые сроки.

«Сразу отмечу то, что временное приостановление работы плавкрана не приостанавливает само строительство, ведь он используется для доставки и монтажа секций исключительно вантового моста», - отметил Кубраков.

Пока проводится ремонт крана, работы продолжаются на других объектах. На низовой части балочного моста проходит надвижение пролетного строения, которое будет завершено к концу этого года. В Кривой бухте продолжается сбор секций для вантового моста - уже собрано 4 из необходимых 12. На самом вантовом мосту выполняют работы, для которых не требуется привлекать плавкран. В то же время, ведется подготовка к строительству транспортных развязок.

«Работы круглосуточно продолжаются одновременно на всех мостах и развязках, которые являются частью Запорожских мостов. Временная неисправность плавкрана не влияет на общий срок завершения проекта», - отметил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко проинспектировал строительство Запорожских мостов и назвал темпы работ беспрецедентными для независимой Украины.