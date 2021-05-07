Строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, несмотря на неисправность плавкрана, - Кубраков

Ожидается, что ремонт поврежденной части крана будет осуществлен в максимально быстрые сроки.

Возведение Запорожских мостов в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» продолжается с опережением графика, несмотря на то, что плавкран LK-800 сейчас нуждается в ремонте. Об этом заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он рассказал, что подрядная организация «ОНУР ТААХУТ» 6 мая сообщила о повреждении дна крана LK-800 (известного как «Захарий») о подводную скалу. Ожидается, что ремонт поврежденной части крана будет осуществлен в максимально быстрые сроки.

«Сразу отмечу то, что временное приостановление работы плавкрана не приостанавливает само строительство, ведь он используется для доставки и монтажа секций исключительно вантового моста», - отметил Кубраков.

Пока проводится ремонт крана, работы продолжаются на других объектах. На низовой части балочного моста проходит надвижение пролетного строения, которое будет завершено к концу этого года. В Кривой бухте продолжается сбор секций для вантового моста - уже собрано 4 из необходимых 12. На самом вантовом мосту выполняют работы, для которых не требуется привлекать плавкран. В то же время, ведется подготовка к строительству транспортных развязок.

«Работы круглосуточно продолжаются одновременно на всех мостах и развязках, которые являются частью Запорожских мостов. Временная неисправность плавкрана не влияет на общий срок завершения проекта», - отметил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко проинспектировал строительство Запорожских мостов и назвал темпы работ беспрецедентными для независимой Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
На трассе "Львов - Луцк" обрушился мостНа трассе "Львов - Луцк" обрушился мост
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
В Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирамиВ Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами
Блок рекламы


Похожие новости
Возвращение техосмотра в Украине: как часто придется его проходитьВозвращение техосмотра в Украине: как часто придется его проходить
В Запорожье смонтировали первую секцию вантового мостаВ Запорожье смонтировали первую секцию вантового моста
Объездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - КубраковОбъездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - Кубраков
Под Киевом строят транспортные развязки по программе «Большое строительство»Под Киевом строят транспортные развязки по программе «Большое строительство»
На строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривенНа строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен
Строительство Южного объезда Днепра будет завершено ко Дню Независимости, - Кирилл ТимошенкоСтроительство Южного объезда Днепра будет завершено ко Дню Независимости, - Кирилл Тимошенко
Несмотря на локдауны, украинцы активно закупают новые автомобилиНесмотря на локдауны, украинцы активно закупают новые автомобили
Поезда в Киев пока не будут останавливать, несмотря на локдаунПоезда в Киев пока не будут останавливать, несмотря на локдаун
На Львовщине планируют обновить 300 км дорог и 48 мостовНа Львовщине планируют обновить 300 км дорог и 48 мостов
Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а некоторые поезда пущены в объезд, - "Укрзализныця"Движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а некоторые поезда пущены в объезд, - "Укрзализныця"
Последние новости
Подгружаем последние новости