В Одесской области во время патрулирования перевернулась лодка с пограничниками

Трое военнослужащих добрались до суши, поиски еще одного пограничника продолжаются.

Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня около 16 часов на озере Тудоров в Одесской области перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь. Поиски еще одного пограничника продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки.

Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечены вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.

Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование.