Snapchat обвинили в автокатастрофе со смертельным исходом: не толкает ли платформа подростков на риск, разберётся суд

Спустя три года тщетных попыток засудить популярный мессенджер Snapchat, родители погибших в автокатастрофе подростков получили шанс привлечь неприкосновенный сервис к ответственности. Кажется, пресловутый и непоколебимый «Раздел 230» свода законов США , освобождающий от ответственности владельца интернет-ресурса за то, что на нём размещают пользователи, дал трещину.

Напомним, в мае 2017 года в округе Уолворт, штат Висконсин, трое молодых людей погибли в автокатастрофе, снимая себя в Snapchat. По словам родителей одного из погибших, водитель разогнался до 123 миль в час, чтобы запечатлеть максимальную скорость с помощью Snapchat и поделиться сомнительным достижением с подписчиками. Они считают, что подростки не стали бы совершать такую глупость, если бы не действия интернет-сервиса.

Дело в том, что Snapchat позволяет использовать различные фильтры в режиме онлайн, в том числе, среди популярных функций есть возможность снимать видео с «фильтром скорости». Для этого программа отслеживает положение устройства с помощью датчиков GPS и выводит значение скорости на видео. Родители считают, что видеосервис должен понести ответственность за случившееся из-за того, что выпускает такие инструменты, а значит заочно мотивирует пользователей совершать отчаянные поступки.

Первые попытки хотя бы вызвать представителей Snapchat в суд не увенчались успехом. Оказывается, что такого рода технологические компании попадают под защиту «Раздела 230» и полностью освобождаются от ответственности за действия пользователей внутри сервиса. Не важно, будь то публикация неприемлемых материалов или же использование сервиса в развлекательных целях в опасной ситуации — как в данном случае. Поэтому апелляционный суд девятого округа США просто отклонил заявку и закрыл дело без разбирательств.

Спустя несколько лет тщетных попыток обойти пресловутый «Раздел 230» истцы попытались зайти с другой стороны — если считать, что Snapchat привлекает пользователей к совершению каких-либо опасных и неприемлемых действий, то дело в суде можно выиграть. Пусть за действия пользователей сервис не отвечает, но за мотивацию к совершению какого-либо действия наказание найдётся.

Конечно, ситуация дошла до абсурда — закон существует с 1996 года, поэтому считать его действие абсолютно верным сейчас, мягко говоря, нельзя. В то же время, бюрократические проволочки остаются в силе, и напрямую суды сделать в таких случаях ничего не могут. Эта ситуация уже вызвала широкий резонанс в обществе, и запутанным делом заинтересовался судья Верховного суда США Кларенс Томас (Clarence Thomas) — это значит, что есть все шансы вручить Snapchat повестку в суд и даже выиграть дело в пользу пострадавшей стороны. Более того, победа в одном деле может открыть перспективы для привлечения к ответственности других организаций, которые ранее также ушли от ответственности и продолжают работать вопреки моральным законам.



