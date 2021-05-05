Государственная экологическая инспекция проверит качество топлива на АЗС

В мае 2021 года Государственная экологическая инспекция начнет проводить лабораторные анализы качества топлива на АЗС. Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

По его словам, результаты анализов будут сообщать общественности. То есть украинские автомобилисты узнают, какие АЗС продают некачественный бензин и дизельное топливо.

Малеванный подчеркнул, что вначале анализ будут проводить сторонние организации, а к концу 2021 года ГЭИ получит аккредитацию и будет сама проверять топливо. Причем экспертиза будет учитывать до 25 параметров состава химических веществ и металлов в топливе.

Между тем, некоторые операторы розничного топливного рынка недовольны действиями инспекторов ГЭИ. Утверждается, что они увеличили количество проверок в прошлом году, но проверяли не качество топлива, а документы.

Ранее Институт потребительских экспертиз разорвал сотрудничество с тремя сетями АЗС из-за того, что они продают топливо очень низкого качества и не хотят его улучшать.