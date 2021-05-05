Государственная экологическая инспекция проверит качество топлива на АЗС

В мае 2021 года Государственная экологическая инспекция начнет проводить лабораторные анализы качества топлива на АЗС. Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Государственная экологическая инспекция проверит качество топлива на АЗС

По его словам, результаты анализов будут сообщать общественности. То есть украинские автомобилисты узнают, какие АЗС продают некачественный бензин и дизельное топливо.

Малеванный подчеркнул, что вначале анализ будут проводить сторонние организации, а к концу 2021 года ГЭИ получит аккредитацию и будет сама проверять топливо. Причем экспертиза будет учитывать до 25 параметров состава химических веществ и металлов в топливе.

Между тем, некоторые операторы розничного топливного рынка недовольны действиями инспекторов ГЭИ. Утверждается, что они увеличили количество проверок в прошлом году, но проверяли не качество топлива, а документы.

Ранее Институт потребительских экспертиз разорвал сотрудничество с тремя сетями АЗС из-за того, что они продают топливо очень низкого качества и не хотят его улучшать.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Во Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из КиеваВо Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из Киева
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизтоплива"Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизтоплива
"Укрзализныця" заявила, что у нее есть запас дизельного топлива только на четверо суток"Укрзализныця" заявила, что у нее есть запас дизельного топлива только на четверо суток
В Украине стало больше “бодяжного“ топливаВ Украине стало больше “бодяжного“ топлива
Найден новый способ снизить расход топлива автомобиляНайден новый способ снизить расход топлива автомобиля
Известную сеть АЗС заподозрили в продаже некачественного топливаИзвестную сеть АЗС заподозрили в продаже некачественного топлива
Илон Маск признал проблемы с качеством у автомобилей TeslaИлон Маск признал проблемы с качеством у автомобилей Tesla
Эксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивилисьЭксперты проверили качество зимнего дизеля на АЗС и сильно удивились
Китайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литраКитайцы показали кроссовер с расходом топлива 1,4 литра
В Черном море произошла утечка нефти, - ГосэкоинспекцияВ Черном море произошла утечка нефти, - Госэкоинспекция
У Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышуУ Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышу
Последние новости
Подгружаем последние новости