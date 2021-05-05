Испанский лоукостер Vueling будет летать из Киева в Барселону
Испанский лоукостер Vueling со 2 июля возобновляет рейсы из Киева в Барселону, и обратно. Из-за пандемии коронавируса самолеты данной авиакомпании больше года не летали в Украину.
Как стало известно, Vueling будет летать из основного аэропорта Барселоны "Эль-Прат" в аэропорт "Киев" (Жуляны) три раза в неделю в ночное время. Вылеты из Барселоны запланированы на 22:20 по вторникам, пятницам и субботам, вылеты из Киева на 03:55 по средам, субботам и воскресеньям. Перелет длится 3 часа 45 минут.
Авиабилеты Киев-Барселона будут стоить от 90 евро в обе стороны. В эту стоимость входят самые дешевые билеты по тарифу Basic с двойной ручной кладью.
Сумку с габаритами до 40х30х20см без ограничения по весу можно взять с собой в салон самолета. Её необходимо разместить под впереди стоящим креслом. Вторая сумка должна весить до 10 кг и иметь размеры не более 55х40х20 см. Ее необходимо бесплатно сдать на стойке регистрации в багаж.
За большой чемодан придется заплатить отдельно, оплатив билеты по тарифу Optima или TimeFlex.
Полететь в Барселону из Киева можно также лоукостерами МАУ, SkyUp и Ryanair. Пока что Испания закрыта для туристов из Украины. Однако, в июне страна постепенно начнет открываться. Брать билеты заранее очень рискованно, ведь в случае отмены рейса компенсацию придется ждать достаточно долго.