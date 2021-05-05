"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка

Это поможет уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала моста на трассе "Львов-Луцк".

"Укрзализныця" продлила маршрут регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" с 6 мая продлила следование регионального экспресса Львов-Черновцы до Луцка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 6 мая поезд №701/702 Львов - Черновцы будет курсировать до Луцка. Это поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в с. Гаек на автодороге Львов - Луцк", - объясняют в УЗ.

Во Львов указанный поезд будет прибывать согласно действующему расписанию, затем в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25. Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.

"Корректировка маршрута поезда в Луцк является актуальной, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время длительных выходных", - отмечают в «Укрзализныце».

Как сообщалось, в понедельник, 3 мая, возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области обрушился мост. Из-за этого проезд по трассе "Львов - Луцк" затруднен.

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