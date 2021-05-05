В Сети показали новый кроссовер Hyundai за $10 000

На одном из южнокорейских сайтов показали первые официальные изображения нового кроссовера Hyundai, который будет относиться к бюджетному сегменту. В базовой комплектации он будет стоить примерно от 10 тысяч долларов.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai за $10 000

Как будет называться этот новый недорогой кроссовер – пока еще не известно. Мы знаем, что он носит заводское кодовое название AX1.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai за $10 000

По официальным изображениям трудно что-то сказать о дизайне AX1. Скорее всего, это, конечно, тизеры, главная задача которых – интриговать автолюбителей. По ним можно сказать, что у этого кроссовера будут необычные задние фонари.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai за $10 000

Если же судить по шпионским фотографиям, которые ранее попали в Сеть, то новый южнокорейский кроссовер получит небольшие размеры (длина – около 3,7 м), угловатый кузов и двухъярусную переднюю оптику.

Что же касается салона, то про него вообще пока ничего не известно. В нем будет, видимо, цифровая приборная панель, но, скорее всего, не в базовой комплектации.

В линейку двигателей войдут 3-цилиндровые 1,0 л бензиновые силовые агрегаты с наддувом и без. Привод – передний.

В Сети показали новый кроссовер Hyundai за $10 000

Напомним, ранее Hyundai представил свой самый маленький кроссовер - Bayon. Он разработан специально для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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