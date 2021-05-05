В Одесской области во время движения загорелся "Неоплан" с 60 пассажирами

Погибших и пострадавших нет.

В селе Ревовое Ширяевского района Одесской области во время движения загорелся рейсовый автобус "Одесса - Киев" с пассажирами. Инцидент произошел 5 мая.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании автобуса на 361 км автодороги Киев-Одесса поступило в 14:06.

"По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса - Киев. Пассажиры в количестве 60 человек вышли из автобуса самостоятельно. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 15:11 и в 15:41 ликвидирован на площади 20 кв. м.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Как сообщалось, на проспекте Правды в Подольском районе столицы в четверг, 29 апреля, сгорел маршрутный автобус. Жертв и пострадавших не было.

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