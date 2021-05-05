В столице возле зоопарка обустроили новый паркинг на 300 мест, - зам Кличко

В 2020 году современный паркинг открыли и в самом зоопарке.

На улице Зоологической у столичного зоопарка обустроили парковку на 300 авто. Об этом сообщили на официальном сайте столичной власти.

«Паркинг на улице Зоологической уже открыт и работает. Здесь смогут парковаться 300 авто», – отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Он сообщил, что рядом расположен «Зоопаркинг» – современный трехэтажный парковочный комплекс на 435 мест.

«Отмечу, что наш «Зоопаркинг», который находится рядом, до строгих карантинных ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительный паркинг очень нужен для цивилизованной парковки и свободной для проезда улицы Зоологической. А значит – комфорта водителей и пешеходов», – подчеркнул Непоп.

Он добавил, что на «Зоопаркинге» и новой парковке могут оставлять авто не только посетители зоопарка, но и все желающие водители.

Напомним, Виталий Кличко открыл современный паркинг в столичном зоопарке в сентябре 2020 года.