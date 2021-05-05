В столице возле зоопарка обустроили новый паркинг на 300 мест, - зам Кличко

В 2020 году современный паркинг открыли и в самом зоопарке.

В столице возле зоопарка обустроили новый паркинг на 300 мест, - зам Кличко
Фото: lenta.ua

На улице Зоологической у столичного зоопарка обустроили парковку на 300 авто. Об этом сообщили на официальном сайте столичной власти.

«Паркинг на улице Зоологической уже открыт и работает. Здесь смогут парковаться 300 авто», – отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Он сообщил, что рядом расположен «Зоопаркинг» – современный трехэтажный парковочный комплекс на 435 мест.

«Отмечу, что наш «Зоопаркинг», который находится рядом, до строгих карантинных ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительный паркинг очень нужен для цивилизованной парковки и свободной для проезда улицы Зоологической. А значит – комфорта водителей и пешеходов», – подчеркнул Непоп.

Он добавил, что на «Зоопаркинге» и новой парковке могут оставлять авто не только посетители зоопарка, но и все желающие водители.

Напомним, Виталий Кличко открыл современный паркинг в столичном зоопарке в сентябре 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Во Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из КиеваВо Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из Киева
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мотопатруль открыл новый сезон работыВ Киеве мотопатруль открыл новый сезон работы
В Сети показали новый универсал Dacia LoganВ Сети показали новый универсал Dacia Logan
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Виталий Кличко назвал новые сроки строительства метро на ТроещинуВиталий Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину
Новый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 разНовый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 раз
Новый аэропорт для Закарпатья решили строить в МукачевоНовый аэропорт для Закарпатья решили строить в Мукачево
Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые «засветился» на видеоНовый Toyota Land Cruiser 300 впервые «засветился» на видео
В 2020 году Украина заняла 6-е место по импорту автомобилей из РФВ 2020 году Украина заняла 6-е место по импорту автомобилей из РФ
GM представил новый кроссовер за 14 000 долларовGM представил новый кроссовер за 14 000 долларов
Когда водитель может требовать устное предупреждение вместо штрафаКогда водитель может требовать устное предупреждение вместо штрафа
Последние новости
Подгружаем последние новости