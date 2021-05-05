На Львовщине проверят все аварийные мосты

Сейчас в области есть 1182 моста, которые находятся на балансе облдепартамента дорожного хозяйства, и еще 700 - на балансе Службы автомобильных дорог.

На Львовщине проверят все аварийные мосты
Фото: Львівська область онлайн

В Львовской области проверят мосты с признаками аварийности. Их точное количество определят в течение следующих трех месяцев.

Такое решение приняли в среду, 5 мая, на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает Zaxid.net.

Всего на Львовщине 1182 моста, которые находятся на балансе областного департамента дорожного хозяйства. Еще 700 мостов - на балансе Службы автомобильных дорог. Многие из них имеют признаки аварийности.

По словам заместителя главы Львовской ОГА Юрия Бучко, после обрушения моста на Львовщине чиновники уже разработали маршруты объезда аварийного участка для грузовых и легковых автомобилей. Сегодня эти маршруты должны утвердить в полиции. Напомним, в понедельник, 3 мая, в селе Гаек неподалеку от Каменки-Бугской обрушился мост через реку Западный Буг. Пострадавших в результате инцидента не было. Сейчас проезд по этой трассе до Радехова заблокирован. Объезд на Луцк возможен по трассам Жовква-Червоноград или Буск-Лопатин. Мост построили в 1960 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

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