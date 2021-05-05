Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля

Реактивные костюмы, ранцы и прочие подобные летательные аппараты приковывают к себе неподдельный интерес. Многие люди хотели бы их опробовать, однако стоят такие диковинки очень дорого, да ещё и представляют повышенную опасность для пилота и окружающих. Поэтому доступ частных лиц к индивидуальным реактивным летательным аппаратам очень ограничен. А вот британские военные нашли реактивному костюму реальное применение.

newatlas.com

Компания Gravity Industries на этой неделе выпустила видеоролик, в котором три британских морских пехотинца демонстрируют, как уникальные возможности летательного аппарата могут быть использованы для десанта на корабль. В одной из продемонстрированных ситуаций пилот реактивного костюма взлетел с надувной лодки в погоне за кораблём, приземлился на палубу и сбросил через борт лестницу, чтобы по ней могла взобраться остальная часть команды. Следующая ситуация демонстрирует возможность быстрого перемещения между кораблём и надувной лодкой, несмотря на то, что она ощутимо подпрыгивает на волнах. Третья ситуация демонстрирует, как все три члена экипажа надувной лодки быстро высаживаются на борт корабля.

Gravity Industries назвала эти учения «очень успешными», однако не совсем понятно, что они доказали. Несмотря на свою миниатюрность, используемые в реактивном костюме турбины издают очень громкий шум, что делает абсолютно невозможной скрытную высадку на судно противника. Таким образом, солдат, пилотирующий летательный аппарат, превращается в очень заметную, шумную мишень, несущую на себе 5-10 кг легковоспламеняющегося ракетного топлива.

Помимо реактивного костюма, Gravity Industries показала на видео ещё один продукт, над которым она работает. Речь идёт о наплечной турели, отслеживающей положение головы, которая позволит солдатам в реактивных костюмах целиться взглядом и стрелять без рук. Это видео было снято в 2019 году, поэтому, вероятно, нынешняя версия этого оружия куда более функциональна и удобна.

В любом случае, разработки Gravity Industries вызывают неподдельный интерес, хотя, на данном этапе, они, помимо очевидных преимуществ, имеют и серьёзные недостатки.



