В Мехико обрушился мост метро: 23 человека погибли, более 70 - травмированы

Согласно прогнозам, количество травмированных возрастет.

В Мехико вследствие обвала моста метро погибло 23 человека, как минимум 70 пострадали.

Об этом сообщила в Твиттере мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум.

En las pr?ximas horas la @SGIRPC_CDMX dar? informaci?n m?s actualizada de traslados hospitalarios. Hasta el momento nos informa hay 23 lamentables decesos. Se inicia una revisi?n estructural de toda la l?nea 12 y un peritaje e investigaci?n profunda de las causas

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 4, 2021

По ее словам, среди погибших есть дети, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ЕРА/UPG

Врачи неотложной помощи сообщают о 70 пострадавших с травмами различной степени тяжести, пишет bbc.com.

Несколько вагонов упало на землю, раздавив по меньшей мере одну машину на дороге, которая проходит под мостом.

Инцидент произошел вечером 3 мая на 12 линии метро на станции Оливос.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

В зоне происшествия работают спасатели, полиция, прокуратура и врачи.

По сообщениям местных СМИ, местные жители сообщали о трещинах в конструкции моста после землетрясения 2017 года. Газета El Universal сообщает, что власти после этих сообщений сделали ремонт.

"То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия. Я солидарен с жертвами и их семьями", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter. 12 линию метро построили, когда он был мэром Мехико.

Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las v?ctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposici?n de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 4, 2021

Есть опасения, что число жертв может возрасти, ведь люди могут быть заблокированы в вагонах, упавших с моста.

Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Один из свидетелей рассказал мексиканскому телеканалу: "Вдруг я увидел, что конструкция дрожит. Когда пыль рассеялась, мы побежали проверить, можем ли кому-то помочь. Криков не было. Я не знаю, были ли они в шоке", - рассказал очевидец трагедии.

Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Метро Мехико - одна из крупнейших в мире систем быстрого транзита, перевозит около 1, 6 млрд пассажиров в год. 12-я линия - самая новая ветка метро, которую официально открыли в 2012 году.

Добавим, в марте прошлого года в метро Мехико столкнулись два поезда, в результате чего погиб один человек и 40 пострадали.

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