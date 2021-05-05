В Мехико обрушился мост метро: 23 человека погибли, более 70 - травмированы
Согласно прогнозам, количество травмированных возрастет.
В Мехико вследствие обвала моста метро погибло 23 человека, как минимум 70 пострадали.
Об этом сообщила в Твиттере мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум.
En las pr?ximas horas la @SGIRPC_CDMX dar? informaci?n m?s actualizada de traslados hospitalarios. Hasta el momento nos informa hay 23 lamentables decesos. Se inicia una revisi?n estructural de toda la l?nea 12 y un peritaje e investigaci?n profunda de las causas
По ее словам, среди погибших есть дети, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Фото: ЕРА/UPG
Врачи неотложной помощи сообщают о 70 пострадавших с травмами различной степени тяжести, пишет bbc.com.
Несколько вагонов упало на землю, раздавив по меньшей мере одну машину на дороге, которая проходит под мостом.
Инцидент произошел вечером 3 мая на 12 линии метро на станции Оливос.
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
В зоне происшествия работают спасатели, полиция, прокуратура и врачи.
По сообщениям местных СМИ, местные жители сообщали о трещинах в конструкции моста после землетрясения 2017 года. Газета El Universal сообщает, что власти после этих сообщений сделали ремонт.
"То, что произошло сегодня в метро, - ужасная трагедия. Я солидарен с жертвами и их семьями", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter. 12 линию метро построили, когда он был мэром Мехико.
Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia. Mi solidaridad a las v?ctimas y sus familias.Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero a la entera disposici?n de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario.
Есть опасения, что число жертв может возрасти, ведь люди могут быть заблокированы в вагонах, упавших с моста.
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Один из свидетелей рассказал мексиканскому телеканалу: "Вдруг я увидел, что конструкция дрожит. Когда пыль рассеялась, мы побежали проверить, можем ли кому-то помочь. Криков не было. Я не знаю, были ли они в шоке", - рассказал очевидец трагедии.
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Метро Мехико - одна из крупнейших в мире систем быстрого транзита, перевозит около 1, 6 млрд пассажиров в год. 12-я линия - самая новая ветка метро, которую официально открыли в 2012 году.
Добавим, в марте прошлого года в метро Мехико столкнулись два поезда, в результате чего погиб один человек и 40 пострадали.