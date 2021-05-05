Nissan намерена продать свою долю в Daimler

Nissan намерена продать свою долю в Daimler

Японская компания Nissan намерена продать свою долю в немецкой Daimler (выпускает Mercedes-Benz), сообщил Bloomberg. Сумма продажи — €1,19 млрд.

В марте свои акции продал французский Renault, который является партнером Nissan.

По информации агентства, продажи связаны с укреплением финансового положения. Оно ухудшилось после того, как глава альянса RenaultNissanMitsubishi Карлос Гон в 2018 году был арестован. По версии следствия, он должным образом не задекларировал вознаграждение на 9 млрд иен ($82 млн).

Прибыль Daimler Group в 2020 году до уплаты налогов и процентов составила €6,6 млрд. Это на 54% больше, чем годом ранее, и существенно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших €5,3 млрд.

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