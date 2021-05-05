Nissan представил обновленный внедорожник Pathfinder

Компания Nissan представила обновленный внедорожник Nissan Pathfinder, который будет продаваться как модель 2022 года. Он получил изменения в дизайне кузова и салона, а также современное оборудование.

У обновленного Pathfinder новая радиаторная решетка, новая оптика и видоизмененные задние фонари. Покупателям эту новинку будут предлагать в 14 цветах кузова. Пять из них – новые.

В салоне теперь есть виртуальная приборная панель, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

У внедорожника есть система ProPilot Assist, с большим набором функций (например, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг «мертвых» зон и система предотвращения столкновений).

Под капотом находится 3,5 л турбодвигатель мощностью 284 л.с. и 351 Нм крутящего момента. Он работает вместе с модернизированной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи обновленного Nissan Pathfinder начнутся в ближайшее время, но Nissan еще не назвал его стоимость.

Ранее стало известно, что летом 2021 года в Украине должны начаться официальные продажи обновленного электромобиля Nissan Leaf. Сколько он будет стоить на украинском рынке – пока не известно.