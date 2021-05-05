В Украине выросли апрельские продажи новых авто

В Украине выросли апрельские продажи новых авто

В апреле 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет чуть более 10 тыс. новых легковых авто, что почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщает "Укравтопром".

Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой стали жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в прошлом году.

Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11%.

Лидерскую позицию на рынке заняла японская марка Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли почти в четыре раза - до 1618 штук. На второе место спустилась Renault - 1215 регистраций. Рост спроса на автомобили этой французской марки составил 58%.

С более чем трехкратным ростом продаж относительно апреля прошлого года третью позицию сохранила за собой Kia - 830 авто. Четвертый результат показала Skoda - 616 новых авто (+242%). Замыкает пятерку марок-лидеров апреля с более чем 9-кратным ростом продаж - Volkswagen, в зачете которого 482 зарегистрированных авто.

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер KIA Sportage - 640 новых автомобилей этой модели в апреле пополнили украинский автопарк.

Всего с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 31,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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