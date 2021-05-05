Возвращение техосмотра в Украине: как часто придется его проходить

В Украине для владельцев автомобилей могут ввести обязательный технический осмотр транспортных средств. Требования к техническому состоянию ТС и его оборудования пока остаются без изменений.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на auto.ria.

Проведением ОТК будет заниматься специально обученные и аттестованные эксперты, подтверждающих свою профессиональную компетентность каждые 5 лет.
Станции, на которых будет проводиться техосмотр должны пройти соответствующую аккредитацию, чтобы получить разрешение на проведение ОТК. Весь процесс проверки состояния автомобиля будет фиксироваться с помощью фото- и видеотехники, а изображение храниться в специальных архивах.
Требования к техническому состоянию ТС и его оборудования пока остаются без изменений, однако поскольку они прописаны в постановлении КМУ, отредактировать их можно довольно оперативно.

Не подлежат ОТК транспортные средства с конструкционной скоростью не более 25 км / ч, а также те, которые не используются на улично-дорожной сети общего пользования, и ТС с объемом двигателя до 125 см3 или электродвигателем мощностью до 4 кВт.

Напомним, что техосмотр транспортных средств хотят ввести с 1 января 2022 года.

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