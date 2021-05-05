В Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евро

В Сети на продажу выставили автомобиль ЗАЗ 965 1962 года выпуска, в необычном розовом цвете кузова. За него хотят получить 4 500 евро.

В Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евро

В объявлении о продаже говорится, что этот "горбатый" Запорожец находится во Львове. Он на 99% является оригиналом. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 23 лошадиных сил.

Обращает на себя внимание не только необычный цвет кузова, но и номерной знак - ВС 6606 ВМ. Конечно, три шестерки не идут подряд, но все же их присутствие в одном ряду кому-то может показаться плохим знаком.

В Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евро

Сколько километров проехал этот "горбатый" Запорожец - не сообщается. На фотографиях он выглядит достаточно неплохо, в том числе и салон. Сразу видно, что за ним ухаживают.

Возможно, этот ЗАЗ 965 находится в очень хорошем состоянии, что может объяснить довольно большую цену, за которую его продают.

В Украине старый “Запорожец“ продают за 4 500 евро

Ранее стало известно, что в США на продажу за 18 тысяч долларов выставили ЗАЗ-965А "Запорожец" 1965 года выпуска.


Максимов Віталій, Тудей

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