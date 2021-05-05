BMW и Ford вложат $130 млн в компанию Solid Power, которая начнёт снабжать их твердотельными аккумуляторами

Многие автопроизводители стараются иметь влияние на разработчиков аккумуляторов с твердотельным электролитом, поскольку видят в них большой коммерческий потенциал. Volkswagen вкладывается в QuantumScape, Toyota соответствующие аккумуляторы разрабатывает самостоятельно, а Ford и BMW решили вложиться в капитал Solid Power.

BMW и Ford вложат $130 млн в компанию Solid Power, которая начнёт снабжать их твердотельными аккумуляторами

Источник изображения: Electrek

Эта молодая американская компания, как поясняет Electrek, родилась в Университете штата Колорадо в Боулдере. Немецкий автопроизводитель BMW уже инвестировал в Solid Power в 2017 году, двумя годами позже его примеру последовала компания Ford Motor. Теперь, как сообщает разработчик батарей с твердотельным электролитом, оба автопроизводителя совместно с Volta Energy Technologies готовы вложить ещё $130 млн.

Эти средства помогут Solid Power организовать к началу 2022 года пилотное производство тяговых батарей с твердотельным электролитом, которые в следующем году BMW и Ford начнут испытывать применительно к возможностям своих электромобилей. На организацию серийного производства аккумуляторов нового типа уйдёт ещё несколько лет, но своевременные инвестиции позволят автопроизводителям не отставать от конкурентов. Foxconn, Hyundai и Rivian тоже проявляют интерес к созданию тяговых батарей с твердотельным электролитом, поэтому борьба за место на рынке будет жёсткой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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