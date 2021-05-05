Укравтодор обещает оперативно и качественно восстановить мост, который обрушился на Львовщине

Последние 5 лет сооружение находилось в предаварийном состоянии

Укравтодор обещает оперативно и качественно восстановить мост, который обрушился на Львовщине

Мост через реку Западный Буг возле села Гаек Каменка-Бугского района на автомобильной дороге Н-17 Львов - Радехов - Луцк, обрушившийся в понедельник, 3 мая, будет восстановлен оперативно и качественно. Это в своем сообщении в Facebook подчеркивает Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор).

Как отмечается, мост был построен в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. За последние 5 лет сооружение находилось в предаварийном состоянии.

В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов, соответственно, реконструкция была запланирована на этот год. Работы должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

В 2020 году Служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК. Ориентировочная стоимость реконструкции: 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будет представлен техсовету Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ. Уже после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - отмечают в Укравтодоре.

В агентстве также напомнили, что в прошлом году была подобная ситуация, когда из-за обвала моста дорожники оперативно построили новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправа была полностью восстановлена.

"Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно", - обещают в Укравтодоре.

Сейчас уже организован объезд моста, который обрушился на Львовщине. Направление из Львова: нужно доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и двигаться в направлении города Великие мосты. Далее - по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 - в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

В Укравтодоре акцентируют, что масштабное обследование мостового хозяйства к началу 2020 года показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 - уже в предаварийном состоянии. Основная причина такого результата - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

Именно поэтому уже в апреле 2020 года по инициативе Президента Украины стартовала Национальная программа восстановления мостов в рамках программы "Большая стройка". Ее цель - обновить почти 1 400 искусственных сооружений до 2025 года. Результат прошлого года - обновлено и построено 158 искусственных сооружений. План на этот год - минимум 160 искусственных сооружений. Для сравнения - в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машиныВ Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машины
В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензинВ Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 летТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет
В Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажиркаВ Киеве пьяный водитель Infiniti влетел в электроопору, погибла 18-летняя пассажирка
Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусомВозле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом
Блок рекламы


Похожие новости
На трассе "Львов - Луцк" обрушился мостНа трассе "Львов - Луцк" обрушился мост
Львовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-ЛанькоЛьвовский суд назначил испытательный срок водителю, который насмерть сбил дизайнера Нестеренко-Ланько
Что делать, если таможня завышает стоимость ввозимого в Украину автомобиляЧто делать, если таможня завышает стоимость ввозимого в Украину автомобиля
На Франковщине отремонтировали мост на ключевой трассе регионаНа Франковщине отремонтировали мост на ключевой трассе региона
Мост через Хаджибейский лиман открыли после капитального ремонтаМост через Хаджибейский лиман открыли после капитального ремонта
В Запорожье смонтировали первую секцию вантового мостаВ Запорожье смонтировали первую секцию вантового моста
Кабмин хочет уменьшить стоимость авиабилетов в УкраинеКабмин хочет уменьшить стоимость авиабилетов в Украине
Автогаз может подорожать - Укравтодор хочет поднять акцизАвтогаз может подорожать - Укравтодор хочет поднять акциз
На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Последние новости
Подгружаем последние новости