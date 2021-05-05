Укравтодор обещает оперативно и качественно восстановить мост, который обрушился на Львовщине

Мост через реку Западный Буг возле села Гаек Каменка-Бугского района на автомобильной дороге Н-17 Львов - Радехов - Луцк, обрушившийся в понедельник, 3 мая, будет восстановлен оперативно и качественно. Это в своем сообщении в Facebook подчеркивает Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор).

Как отмечается, мост был построен в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. За последние 5 лет сооружение находилось в предаварийном состоянии.

В прошлом году мост был включен в список Национальной программы восстановления мостов, соответственно, реконструкция была запланирована на этот год. Работы должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

В 2020 году Служба автомобильных дорог в Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО СИНК ПЛЮС МІКК. Ориентировочная стоимость реконструкции: 74 млн грн.

"Проект реконструкции уже в ближайшее время будет представлен техсовету Укравтодора и секции 5 ГосдорНИИ. Уже после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы", - отмечают в Укравтодоре.

В агентстве также напомнили, что в прошлом году была подобная ситуация, когда из-за обвала моста дорожники оперативно построили новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправа была полностью восстановлена.

"Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно", - обещают в Укравтодоре.

Сейчас уже организован объезд моста, который обрушился на Львовщине. Направление из Львова: нужно доехать до города Каменка-Бугская, там повернуть налево и двигаться в направлении города Великие мосты. Далее - по дороге Р-15 в город Червоноград, а оттуда по дороге Т-14-10 - в город Радехов. В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

В Укравтодоре акцентируют, что масштабное обследование мостового хозяйства к началу 2020 года показало, что немедленного ремонта требуют 895 искусственных сооружений по всей Украине. Из них 169 - уже в предаварийном состоянии. Основная причина такого результата - отсутствие надлежащего финансирования и игнорирование проблемы десятилетиями.

Именно поэтому уже в апреле 2020 года по инициативе Президента Украины стартовала Национальная программа восстановления мостов в рамках программы "Большая стройка". Ее цель - обновить почти 1 400 искусственных сооружений до 2025 года. Результат прошлого года - обновлено и построено 158 искусственных сооружений. План на этот год - минимум 160 искусственных сооружений. Для сравнения - в 2018-2019 годах обновлялось лишь 30-40 по всей стране.