Обнаружен заброшенный автосервис с десятками редких авто

Раритетные суперкары Lamborghini, Porsche и Ferrari нашли в заброшенной автомастерской. Судя по слою пыли, автомобили стоят там годами. Удивительно, но это не Монако и не Майями, а Доминиканская республика.

В неприметном помещении собраны десятки редких автомобилей, пишет Автопортал . На фото можно узнать легендарные суперкары Lamborghini Countach и Diablo, а также Ferrari 328 GTB, пару Lotus Esprit и сразу несколько Porsche 911 Turbo разных лет выпуска.

Пожалуй, не менее эксклюзивным является и знаменитое купе DeLorean DMC-12, как в фильме «Назад в будущее». Кроме того, обращают на себя внимание BMW M3 в кузовах E30 и E36. Часть машин разобраны, другие – помещены на подъемники.