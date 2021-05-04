Обнаружен заброшенный автосервис с десятками редких авто
Раритетные суперкары Lamborghini, Porsche и Ferrari нашли в заброшенной автомастерской. Судя по слою пыли, автомобили стоят там годами. Удивительно, но это не Монако и не Майями, а Доминиканская республика.
В неприметном помещении собраны десятки редких автомобилей, пишет
Пожалуй, не менее эксклюзивным является и знаменитое купе DeLorean DMC-12, как в фильме «Назад в будущее». Кроме того, обращают на себя внимание BMW M3 в кузовах E30 и E36. Часть машин разобраны, другие – помещены на подъемники.
На данный момент неясно, почему все эти эксклюзивные автомобили годами пылятся без внимания. По одной версии, все они были угнаны в США и тайком перевезены в Доминикану. По другой – на СТО или на коллекцию авто наложен судебный арест.