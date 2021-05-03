На трассе "Львов - Луцк" обрушился мост

Пострадавших нет.

В понедельник, 3 мая, возле села Гаек Каменка-Бугского района Львовской области обрушился мост. Сейчас проезд по трассе "Львов - Луцк" затруднен.

Об этом сообщил глава "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"В 19:30 обрушился мост у села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области. Трасса Львов - Луцк - не проезжая. Никто не пострадал", - написал он в фейсбуке.

Возможны варианты объезда: через дорогу "Жовква - Червоноград" и "Буск - Лопатин".

Дорожные службы предупреждены об обвале.

Напомним, 12 марта на Волыни во время ремонта обвалился мост. В результате пострадали пятеро человек.

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