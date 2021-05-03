В Киеве мотопатруль открыл новый сезон работы

Основной целью подразделения является прибытие в труднодоступные места.

В понедельник, 4 мая, в Киеве мотопатруль открыл свой четвертый сезон.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Основной целью подразделения является прибытие в труднодоступные места, куда быстро не сможет прибыть автомобильный патруль (ДТП, регулирование движения и т.д.).

"Опытные, быстрые и мобильные, они уже не первый год доказывают свою эффективность", - добавили патрульные.

Напомним, мотопатруль в украинской столице заработал в январе 2018 года. Основной функцией нового подразделения патрульных на мотоциклах стало прибытие в труднодоступные места - то есть туда, куда быстро не сможет прибыть автомобильный патруль. В основном речь идет о скором приезде патрульных на место ДТП - для оказания помощи пострадавшим, оформления необходимых документов, регулирования потока транспорта в месте ДТП и тому подобное.

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