На Днепропетровщине водитель легкового автомобиля влетел в столб, есть погибший и пострадавшие
Водитель "Kia Sorento" не справился с управлением.
В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и еще 2 пострадали.
Об этом сообщили местные спасатели.
Авария с пострадавшими произошла на улице Партизанской города Покров ночью 3 мая.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС предварительно установили, что водитель легкового автомобиля "Kia Sorento" не справился с управлением и допустил столкновение со столбом.
"Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования одного пассажира, 1989 года рождения, деблокировали из покореженной машины и передали медикам. Другому пассажиру, 1985 года, помощь не предоставлялась", - говорится в сообщении. Пострадавшие мужчины экстренной медицинской помощью госпитализированы в больницу города Покров.
Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.
К ликвидации последствий ДТП привлечены 11 спасателей.
Напомним, 1 мая в Киеве автомобиль «Infiniti» столкнулся с электроопорой, погибла 18-летняя девушка. Водитель авто, который был в состоянии опьянения, и еще одна пассажирка госпитализированы.