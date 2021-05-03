На Днепропетровщине водитель легкового автомобиля влетел в столб, есть погибший и пострадавшие

Водитель "Kia Sorento" не справился с управлением.

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и еще 2 пострадали.

Об этом сообщили местные спасатели.

Авария с пострадавшими произошла на улице Партизанской города Покров ночью 3 мая.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС предварительно установили, что водитель легкового автомобиля "Kia Sorento" не справился с управлением и допустил столкновение со столбом.

"Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования одного пассажира, 1989 года рождения, деблокировали из покореженной машины и передали медикам. Другому пассажиру, 1985 года, помощь не предоставлялась", - говорится в сообщении. Пострадавшие мужчины экстренной медицинской помощью госпитализированы в больницу города Покров.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Также с помощью бензореза сотрудники ГСЧС срезали двери со стороны пассажирского сиденья и изъяли тело погибшего мужчины, 1977 года рождения.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Фото: dp.dsns.gov.ua

К ликвидации последствий ДТП привлечены 11 спасателей.