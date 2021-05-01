Каждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядки

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе Скотт Хардман (Scott Hardman) и Гил Тал (Gil Tal) провели исследование, в котором приняли участие жители штата, купившие электромобили в период с 2012 по 2018 годы. Оказалось, что примерно каждый пятый владелец электромобиля в конечном счёте вернулся к использованию авто с двигателем внутреннего сгорания, во многом из-за проблем с зарядкой аккумуляторов.

Всего три минуты требуется, чтобы заполнить бензобак Ford Mustang с двигателем V8 и иметь запас хода более 480 км. В это же время, подключенный к домашней розетке Ford Mustang Mach-E за час получает заряд, которого хватит для преодоления всего 5 км, а за ночь — 50 км. Домашние розетки в США обеспечивают напряжение около 120 вольт. Среди владельцев электромобилей такой вариант зарядки принято называть «уровень 1». Специальные зарядные станции, известные как «уровень 2», обеспечивают напряжение 240 вольт, что позволяет заряжать электромобиль вдвое быстрее. Для сравнения, владельцы электромобилей Tesla могут практически полностью восполнить энергию чуть более чем за час, используя для этого фирменные станции, обеспечивающие напряжение 480 вольт.

Возвращаясь к исследованию, источник отмечает, что более 70 % респондентов, вернувшихся к использованию автомобилей с ДВС, не имели доступа к зарядке второго уровня у себя дома. Чуть меньшее количество опрошенных не имели доступа к зарядке второго уровня на работе. Но даже с более быстрой зарядкой требуется около шести часов, чтобы зарядить аккумулятор Chevy Volt до уровня, обеспечивающего запас хода на 480 км. Против всего нескольких минут, достаточных, чтобы наполнить бензином бак обычного авто.

Примечательно, что две трети опрошенных в ходе исследования автолюбителей практически никогда не использовали общественные заправки, на которых имелись зарядные станции для электромобилей. По какой причине они этого не делали, не уточняется. Исследователи считают, что за последние годы электромобили прошли немалый путь в плане дальности пробега, комфорта и безопасности, но с точки зрения их подзарядки мало что изменилось. По их мнению, эта тенденция может затруднить достижение целей по продажам и росту рынка.



