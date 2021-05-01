Старый “Запорожец“ переделали в мощный внедорожник (видео)

Вряд ли кто-то мог предположить, что маленький Запорожец способен преодолеть непроходимые участки бездорожья. Но, оказывается, ему это достаточно легко сделать. Если его доработать…

На Youtube разметили видео в котором показано, как тюнингованный ЗАЗ-968 преодолевает бездорожье. Был момент, когда нам показалось, что Запорожец самостоятельно не выедет из грязи, но он все-таки сумел это сделать без посторонней помощи.

ЗАЗ-968 подвергся очень серьезной доработке. У него новые мосты и подвеска от УАЗ, огромные колеса. Кроме того, он получил новый двигатель - 2,5 литровый (его позаимствовали у ГАЗ 3102 «Волга»). Мотор работает вместе с механической коробкой передач.

Сначала маленький Запорожец на огромных колесах может показаться нелепым и даже смешным. Однако, когда увидишь, как этот автомобиль преодолевает бездорожье, он сразу начинает нравиться. Судя по всему, понадобилось немало сил и времени, чтобы сделать такой внедорожник.