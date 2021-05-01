Виновник ДТП, в котором погибла 18-летняя киевлянка, арестовали без возможности внесения залога

Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Шевченковский районный суд города Киева взял под стражу сроком на 60 суток водителя автомобиля Infiniti, который в ночь на 1 мая 2021 года устроил в столице смертельное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Возможность внесения залога суд своим решением не предусмотрел.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и, не справившись с управлением автомобиля, совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора", - говорится в сообщении .

Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, ДТП произошло на бул. Леси Украинки в Печерском районе столицы,18-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что водитель был пьян, а в апреле 2020 года его уже задерживали за пьяное вождение в Винницкой области.