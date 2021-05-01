Что делать, если таможня завышает стоимость ввозимого в Украину автомобиля
Ежегодно в Украину ввозят десятки тысяч б/у автомобилей на иностранной регистрации. Часто таможенники завышают их стоимость. Юристы компании «Дорожный адвокат» рассказали, что нужно делать в этом случае...
Если таможня отказывает в признании заявленной автомобилистом стоимости автомобиля, то она должна вынести письменное решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В нем должны быть указаны причины, почему таможенники не согласны с заявленной стоимостью машины.
В том случае, если автомобилист согласен с выводами таможенников, он может в течение 10 рабочих дней сам сделать корректировку заявленной таможенной стоимости машины в соответствии с расчетами таможни и подать новую таможенную декларацию.
Если автомобилист не согласен с решением таможни, то автомобиль должны выпустить в свободное обращение при условии уплаты таможенных платежей согласно начальной заявленной декларантом таможенной стоимости и внесении денежного залога.
В течение 80 дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение водитель может предоставить дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной таможенной стоимости.
У таможни будет 5 дней, чтобы признать или нет изначальную таможенную стоимость автомобиля. Если таможня не уложится в этот срок, то считается, что декларант таможенную стоимость автомобиля определил правильно.
Ранее стало известно, что в Украину незаконно ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей из Европы и США.