Китайские власти и государственные СМИ присоединились к критике качества электромобилей Tesla

Tesla сталкивается с негативной реакцией китайского правительства и местных СМИ , которая обусловлена претензиями некоторых клиентов к качеству авто производителя. Для американского производителя электромобилей это может быть тревожным знаком, поскольку рынок Поднебесной крайне важен для компании.

Проходивший в середине апреля Шанхайский автосалон запомнился не только автомобильными новинки, но и одним инцидентом. В один из дней в зал, где выставлялась Tesla Model 3, вбежала женщина в футболке с надписью «тормоза не работают», которая вела себя шумно и старалась привлечь максимум внимания. Таким образом она выразила протест на отказ Tesla устранить проблему с тормозами в её электромобиле. В конечном счёте её вывела из зала охрана, но сам инцидент стал весьма показательным, поскольку недовольство Tesla на китайском рынке нарастает.

Источник говорит о том, что негативный настрой китайской общественности к компании Илона Маска (Elon Musk) становится всё более ощутимым в последние несколько недель. И если недовольство некоторых клиентов едва ли могло навредить Tesla, то теперь всё может измениться после того, как ряды критиков пополнили китайские власти и подконтрольные им СМИ .

Согласно имеющимся данным, информационное агентство Синьхуа и издание People’s Daily начали регулярно публиковать материалы, в которых говорится, что Tesla «игнорирует права потребителей», которые имеют право получать прозрачные данные о ценообразовании, а также информацию об авариях с участием электромобилей компании. По данным источника, власти Поднебесной намерены поддержать людей, недовольных продукцией Tesla, несмотря на то, что американская компания продаёт в стране 30 тыс. электромобилей в месяц. «Взрыв в соцсетях — это одно. Другое дело, когда вмешиваются государственные СМИ. Это явное предупреждение для них», — приводит источник слова эксперта.

Китайские клиенты Tesla в прошлом жаловались на компанию по разным причинам. В 2019 году клиенты автопроизводителя, которые уже купили электромобили, были недовольны внезапным снижением цен. А в прошлом и этом году неоднократно высказывались претензии к качеству обслуживания компании. Кроме того, с октября 2020 года Tesla дважды отзывала электромобили в Китае (около 85 тыс. штук) из-за проблем технического характера.

Стоит отметить, что китайский рынок является одним из важнейших для Tesla. На этой неделе автопроизводитель объявил о рекордной квартальной прибыли, но на следующий день после этого стоимость акций снизилась на 4 %. Всё дело в том, что основная часть прибыли была получена за счёт продажи биткоинов, а также из других источников, которые напрямую не связаны с продажей электромобилей. Укрепление позиций на рынке Поднебесной могло бы стать для Tesla хорошим подспорьем для увеличения прибыли от продаж электромобилей, однако по поводу дальнейших перспектив роста на этом рынке возникает всё больше сомнений.



