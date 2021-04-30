В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин

Обоих задержали после получения талонов на 30 тыс. гривень.

В Житомирской области разоблачили двух должностных лиц полиции, которые брали взятки талонами на бензин
Фото: zhit.gp.gov.ua

В Житомирской области правоохранители разоблачили двух руководителей подразделений полиции при получении неправомерной выгоды на общую сумму почти 30 тыс. гривень.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В частности начальник сектора реагирования патрульной полиции по предварительному сговору с начальником отдела полицейской деятельности требовали и получили от представителя агрофирмы талоны на 1100 литров топлива (бензин и дизельное топливо) на общую сумму почти 30 тыс. гривень.

"Такую «таксу» правоохранители установили за беспрепятственное движение крупногабаритной техники агрофирмы по территории Апрельской, Попельнянской и Андрушевской территориальных общин. Оба лица, сразу после получения ими неправомерной выгоды, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

Фото: zhit.gp.gov.ua

Напомним, в марте 2016 года задержали и.о. начальника ГУ Национальной полиции в Черкасской области и заместителя директора Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел Украины. Обоих подозревают в том, что пытались дать заместителю главы Нацполиции 2 тыс. долларов взятки и талоны на 400 литров бензина за успешное прохождение аттестации.

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