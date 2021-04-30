Kia Sportage нового поколения появится в июне

Компания Kia планирует начать продавать Kia Sportage нового, пятого, поколения, в июне текущего года. Об этом сообщили южнокорейские СМИ .

Внешне новый Sportage не будет сильно отличаться от модели текущего поколения. У него появятся новый бампер, новая радиаторная решетка (она станет больше), новые фары и задние фонари.

А вот в салоне изменения будут более заметными. Цифровая приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы объединены в единое целое. Во всяком случае, такой вывод следует из шпионских фотографий, которые ранее разместили в Сети.

В линейку двигателей войдут несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. В нашей стране эта новинка будет продаваться с 1,6 и 2-литровыми дизелями и с 1,6-литровым бензиновым турбо гибридом.

В Украине сейчас Kia Sportage четвертого поколения в базовой комплектации стоит от 533 127 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой коробкой передач.