На Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилей

В Житомирской области полицейские задержали участников преступной группы, которые занимались мошенничеством при продаже б/у автомобилей через Интернет. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

На Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилей

По версии досудебного следствия, в преступную группу входили пять жителей Новгород-Волынского, возрастом от 22 до 25 лет. Они размещали объявления на одном из известных сайтов о продаже б/у автомобилей отечественного производства с описанием и фото.

Цену мошенники указывали значительно ниже рыночной, поэтому их объявления вызывали интерес у потенциальных покупателей.

Во время телефонных переговоров «продавцы» объясняли заниженную стоимость неожиданными жизненными обстоятельствами и просили внести на банковский счет задаток. Сумма задатка была разной, от 1,5 до 50 000 гривен. После этого на звонки потерпевших никто не отвечал, а объявление удаляли.

На Житомирщине задержали мошенников-продавцов автомобилей

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3. ст. 190 УК Украины (Мошенничество). Она предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый тип автоподстав на парковках.


Максимов Віталій, Тудей

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