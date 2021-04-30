Возле Коломыи погибли водитель и пассажирка легковушки, столкнувшейся с рейсовым автобусом

В селе Корнич, около города Коломыя, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими с участием легковушки и рейсового автобуса "Ивано-Франковск-Сятыня".

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

В автомобиле «КИА» находилось двое одесситов: водитель 1953 г. р. и пассажирка 1956 г. р., которые получили смертельные травмы и погибли на месте происшествия.

В рейсовом автобусе находилось около 23 человек, шестеро из них доставлены в больницу. Устанавливается, какие телесные повреждения они получили, других на месте осматривают медики.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Фото: if.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Хмельнитчине столкнулись легковое авто и грузовой микроавтобус, есть двое погибших.