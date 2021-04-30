ТОП-5 самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет

Ассоциация технического надзора Германии опубликовала новый рейтинг самых надежных автомобилей в возрасте 8-9 лет. Надеемся, эта информация поможет автомобилистам сделать правильный выбор при покупке.

На пятом месте в этом рейтинге находится компактный немецкий кроссовер Audi Q5, серийное производство которого началось в 2008 году. У него при пробеге 141 тыс. км процент поломок оказался всего 12,2%.

Четвертое место в рейтинге занял Mitsubishi ASX, серийное производство которого началось в 2010 году. Он оказался очень надежным. При среднем пробеге 117 тыс. км процент поломок у него составляет 11,5%.

Также в этот рейтинг попало компактное немецкое купе Audi TT. Впрочем, этот автомобиль всегда занимает высокие места в отчетах TUV. У него средний пробег 95 тыс. километров, а процент поломок 10%.

На втором месте компактный немецкий родстер Mercedes-Benz SLK. При среднем пробеге 71 тыс. километров процент поломок составляет 7,5%.

Первое место в этом рейтинге занял Porsche 911. При среднем пробеге 73 тыс. км процент поломок у него только 6,7%.

Ранее мы назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.