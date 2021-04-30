Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве изменили дизайн карточек на проезд в общественном транспорте.

Вместо синих карт Kyiv Smart Card появятся голубые карты от " Киев Цифровой", сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

В отличие от зеленых проездных, которые с апреля полностью вышли из обращения, синие карты Smart City продолжат работать.

Новые карты " Киев Цифровой" будут продаваться и пополняться в кассах на всех станциях киевского метрополитена, в сети Т-киоск и в терминалах самообслуживания.

Напомним, что в начале января 2021 года в Киеве внезапно прекратило работу приложение Kyiv Smart City для оплаты проезда в общественном транспорте. Пользователям предложили новый сервис " Киев Цифровой", который курирует заместитель главы КГГА в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

Новый сервис является разработкой программистов коммунального предприятия Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ).